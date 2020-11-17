Москва, , 12:15 — REGNUM Организации, занятые в сферах деятельности, относящихся к реальному сектору экономики, в 2020 году снизили поступления налога на прибыль относительно уровня прошлого года менее чем на 4%. Об этом 17 ноября сообщила руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При этом доля данных организаций в доходах бюджета Москвы по налогу на прибыль в настоящее время составляет более двух третей.

«Поступления налога на прибыль по «стабильному» сектору городской экономики, включающему организации обрабатывающей промышленности, транспорта, связи, торговли и других отраслей, прогнозируются со стабильным ростом в предстоящие три года», — рассказала Зяббарова.