Москва, , 12:14 — REGNUM Доля налога на прибыль в доходах бюджета Москвы в 2021 году составит около 30%. Об этом 17 ноября сообщила руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, распространение коронавируса существенно повлияло на снижение поступлений с налога на прибыль, поскольку он отражает финансовые результаты организаций.

«По итогам 2020 года мы ожидаем поступление по налогу на прибыль — почти на четверть меньше запланированного», — сказала Зяббарова.

Основной причиной этого является существенное сокращение платежей от организаций нефтегазовой отрасли и банковско-кредитного сектора.

«Вместе с тем, волатильность поступлений от этих секторов всегда рассматривались нами как фактор риска при планировании бюджета», — отметила Зяббарова.

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