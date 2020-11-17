Бишкек, , 11:53 — REGNUM По итогам января—октября 2020 года уровень инфляции в Казахстане составил 5,5% — это самый высокий показатель среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили в национальном статистическом комитете Киргизии.

В Белоруссии инфляция составила 5,4%, в Киргизии — 5,3%, России — 3,3%. В Армении наблюдается дефляция в 1%. Самый высокий рост цен на потребительские товары зафиксирован в Киргизии — 8,9%.

Непродовольственные товары больше всего подорожали в Белоруссии — на 7,3%. Наибольший рост цен на услуги также наблюдается в Белоруссии — 6%.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября заместитель председателя Национального банка Казахстана Акылжан Баймагамбетов заявил, что уровень инфляции в республике по итогам года не должен превысить 8%.

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