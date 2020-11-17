Москва, , 11:42 — REGNUM Распространение коронавируса показало, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является наиболее стабильным источником доходов бюджета Москвы. Об этом 17 ноября сообщила руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, в проекте бюджета города объём доходов на 2021 год предусмотрен в объёме 2,6 трлн рублей, в 2022 году — 2,9 трлн рублей, в 2023 году — 3,2 трлн рублей. При этом доля НДФЛ в структуре доходов бюджета в 2021 году составит около 46%.

«Пандемия еще раз показала, что НДФЛ является наиболее стабильным источником, поскольку его формирование в большей степени зависит от фонда оплаты труда, который в городе ежегодно растет за счет создания новых рабочих мест, легализации бизнеса и роста заработной платы», — отметила Зяббарова.

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