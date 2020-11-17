Москва, , 11:33 — REGNUM В России совокупный индекс роста малого и среднего предпринимательства в III квартале 2020 года вырос на 5,8 пункта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября сообщила пресс-служба «Партии роста», информируя о результатах исследования, проведенного Институтом экономики роста имени П. А. Столыпина совместно с институтом Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей и Сбербанком.

«Совокупный индекс роста МСП по стране в III квартале показал значение +5,8 пункта, — сообщает пресс-служба. — Авторы исследования трактуют это как «умеренный рост», близкий к «стагнации». Среди ключевых факторов выделяют рост объема Фонда оплаты труда (ФОТ) в результате снижения страховых взносов для МСП до 15%, рост выручки в результате реализации отложенного спроса и снятия карантинных мер, сохранение общего числа рабочих мест в секторе МСП».

Отмечается, что в результате снижения ставок по страховым взносам у субъектов МСП с 30% до 15%, сектор начал «обеляться».

"Средние зарплаты в секторе МСП в III квартале выросли на 4,2%. Среднее число рабочих мест на одно предприятие увеличилось на 1,2% (и составило около 6 человек на 1 субъект МСП)», — полагают авторы исследования.

При этом они подчеркивают, что так как в IV квартале 2020 новых мер поддержки не запланировали, но при этом будут реализованы новые ограничительные мероприятия, то по итогам года ожидается, что и число занятых в секторе МСП, и Фонд оплаты труда будут сокращаться, а индекс роста МСП окажется в зоне стагнации.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что Россия отстает по количеству предприятий МСП и их доли в ВВП.

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