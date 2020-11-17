Москва, , 11:32 — REGNUM Если прогноз Citigroup о падении доллара на 20% сбудется, это будет рекордное падение с 1985 года, когда индекс DXY, отлеживающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, за год упал на 18,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«По мере нормализации ситуации в мировой экономике инвесторы будут переходить с американских активов на другие рынки. Индекс Bloomberg Dollar Spot Index, отражающий динамику курса доллара по отношению к десяти другим главным «с точки зрения торговли и ликвидности» валютам, с пика кризиса в марте упал примерно на 11%.

Напомним, что недавняя новость об эффективности вакцины от COVID-19 и результаты выборов в США подстегнули экспертов JPMorgan обновить прогноз по S&P 500. К концу 2021 года индекс достигнет отметки 4500 пунктов, считают в финансовой компании.

Оба прогноза представляют фактически один сценарий, который в том числе предполагает дальнейший рост цен на нефть.

Рынок полагает, что Дональд Трамп тихо и без скандалов покинет Белый дом, а новые санкции Джо Байдена против России не затронут ОФЗ. Рынки почти всегда правы, хотя, если вспомнить, в 2016 году они поставили на Клинтон, а не на Трампа.

Если рыночные ожидания сбудутся, то доллар, действительно, имеет все шансы упасть против большинства валют в 2021 году, в том числе и против российского рубля.

В этом случае, конечно, очень спорно выглядит ставка на привилегированные акции «Сургутнефтегаза», дивиденды по ним не будут значимыми.

Однако они являются страховкой от девальвации, если прогноз окажется неверен. И, конечно, главное в них — это ставка на распределение кэша.

По паре доллар/рубль в 2021 году коридор 65−67 руб. за доллар может стать реальностью», — считает экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году курс доллара может упасть на 20%. Такие прогнозы делают аналитики банка Citigroup.

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