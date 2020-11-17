Уфа, , 11:09 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с официальной делегацией Казахстана в Уфе. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба государственного комитета Башкирии по внешнеэкономическим связям.

По сообщению пресс-службы ведомства, делегацию Казахстана возглавил чрезвычайный и полномочный посол в России Ермек Кошербаев. На встрече были рассмотрены вопросы укрепления сотрудничества в экономике, промышленности, культуре и образовании.

По словам Радия Хабирова, Башкирия очень заинтересована в развитии двусторонних отношений с Казахстаном, поскольку эта республика является давним и надёжным партнером. При этом фиксируется увеличение товарооборота между республиками: этот показатель держится на уровне $350−500 млн в год.

Отмечается, что в Башкирии сейчас ведут свою деятельность 37 предприятий, которые были созданы при участии капитала из Казахстана. А одна казахская компания намерена реализовать в особой экономической зоне «Алга» проект по производству полиэтиленовой сетки и полипропиленовой нити. Объем вложений оценивается в 1,4 млрд рублей. Сообщается, что Казахстан является одним из главных партнеров Башкирии и занимает четвертое место во внешнеторговом обороте республики.

По словам председателя госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности Маргариты Болычевой, Башкирия поставляет в Казахстан сотни видов продукции. Так, за 9 месяцев текущего года внешнеторговый оборот республики с Казахстаном составил $221,8 млн.

Отмечается, что во время переговоров была достигнута договоренность о расширении поставок агропродукции Башкирии в Казахстан.

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