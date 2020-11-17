Москва, , 10:54 — REGNUM Арбитраж Москвы ещё на полгода продлил банкротство для завода микроэлектроники — АО «Ангстрем-Т». Конкурсное производство продлится до 28 апреля 2021 года, а в январе суд рассмотрит заявление конкурсного управляющего «об увеличении лимитов на расходы на оплату привлечённых лиц в процедуре банкротства». Сумма не сообщается, передаёт ИА REGNUM.

В ноябре 2019 года реестр кредиторов компании содержал претензии на сумму свыше 99,249 млрд рублей. За год она выросла, но итоговые показатели в ходе рассмотрения заявления о продлении конкурсного производства не сообщались.

На 2 декабря 2020 года назначено очередное собрание кредиторов. На нём планируется рассмотреть два вопроса — о прекращении полномочий членов комитета кредиторов и избрании нового состава.

А 23 ноября 2020 года в апелляции будет рассмотрена жалоба госкорпорации «ВЭБ.РФ» на решение о приостановке рассмотрения иска к заводу о взыскании 1 328 728 478,74 евро.

Напомним, АО «Ангстрем-Т» было признано банкротом в 2019 году. Предприятию прочили большое будущее на рынке микроэлектроники и особую роль в стратегии по развитию электронной отрасли РФ до 2030 года. Соучредителем актива выступил старейший завод страны в своей отрасли — АО «Ангстрем».

В 2016 году список акционеров «Ангстрем-Т» включал два юрлица, в том числе фирму из Венгрии, и группу физических лиц, включая бывшего министра информационных технологий и связи России Леонида Реймана, фирма которого теперь фигурирует в числе крупных кредиторов обанкроченного общества.