Москва, , 10:54 — REGNUM До начала распространения коронавируса рост доходов Москвы соответствовал спрогнозированным показателям. Об этом 17 ноября сообщила руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так, по итогам первого квартала рост доходов составил 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Темп роста соответствовал уровню, предусмотренному в законе о бюджете на 2020 год. Однако во втором квартале, в период разгара пандемии, доходы упали на четверть.

«С марта месяца правительство Москвы и правительство Российской Федерации начинают реализацию масштабного комплекса мер по поддержке экономики. Общая стоимость указанных мер для бюджета Москвы превысила 109 млрд рублей. Антикризисную поддержку получили более 45 тысяч организаций, осуществляющих деятельность в 13 отраслях экономики», — сказала Зяббарова.

Благодаря своевременным действиям удалось сохранить экономический потенциал города, предотвратить развитие ситуации по более негативному сценарию, отметила глава департамента финансов столицы. С июля в городе фиксируется восстановительный рост экономики. В третьем квартале доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 7%. Таким образом, темп роста доходов практически вернулся к докризисному уровню.

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