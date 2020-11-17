Барнаул, , 10:47 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, скоро может не оказаться препаратов для лечения пациентов с COVID-19 в стационарах. Как сообщает «Банкфакс» со ссылкой на данные портала Госзакупок, только за последние несколько дней из-за отсутствия потенциальных поставщиков в регионе сорвались аукционы как минимум на 25,4 млн рублей. Это четверть всех целевых средств, отведённых в краевом бюджете.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В итоге алтайские стационары осталось без запасов «Цефтриаксона» в ампулах, которого планировали закупить на 14,1 млн рублей, а также «Ципрофлоксацина» на 5,5 млн рублей, «Рифампицина» на 2,3 млн рублей, «Цефазолина» на 1,9 млн рублей, «Цефтриаксона» на 504 тысячи рублей. Также сорвалась закупка лекарства от кашля «Амброксол» на 1 млн рублей.

Между тем сегодня, 17 ноября, является последним днем для подачи заявки на участие в крупном аукционе на поставку ныне востребованного антибиотика «Левофлоксацин» на 57,8 млн рублей. Если и на данный конкурс никто не заявится, то ситуация может серьезно осложниться.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной: по состоянию на 17 ноября среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (6733 человека, +48 за сутки) и ОРВИ (10 235 человек, +163 за сутки).