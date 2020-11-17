Москва, , 10:32 — REGNUM Активность жителей РФ в социальных сетях довольно высока и она будет расти с учетом многих факторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявила профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова. Так она прокомментировала результаты исследования Superjob, согласно которым в России в два раза выросло число увольнений из-за публикаций сотрудников в блогах и соцсетях.

«Работодатели собирают информацию из социальных сетей, анализируют её и принимают решения в зависимости от содержательной активности пользователей, — пояснила Яхонтова. — Это совершенно нормально. То есть кадровые решения, связанные с увольнением или приемом на работу именно этого человека, с карьерными перемещениями, может, и не имеют прямой связи с активностью в соцсетях, но этот фактор все больше учитывается».

Как подчеркнула эксперт, для нормального человека, хорошо воспитанного, который отдает отчет в своих поступках, нет поводов для тревоги, потому что он ведет себя совершенно этично и в социальных сетях.

«Бывают, конечно, вопиющие факты, когда кто-то намеренно дискредитирует человека, а работодатель, не отделив зерна от плевел, принимает соответствующее кадровое решение. Но это скорее исключение, чем правило, — добавила Яхонтова. — Тревожно должно быть тем людям, которые привыкли вести себя распущенно в частной жизни и перенесли эту распущенность в онлайн, возведя её в квадрат, потому что персональная ответственность там размыта и «концов не найти». Им за это придется отвечать. В целом, когда работники поймут эти вещи, общая культура поведения в соцсетях изменится к лучшему».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент НИУ Высшая школа экономики (Санкт-Петербург) Екатерина Александрова заявила, что в России, несмотря на жесткое трудовое законодательство, де-юре защищающее работников, де-факто оно слабо выполняется.

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