Москва, , 10:26 — REGNUM Законопроект, уточняющий круг лиц, на которых не распространяются требования закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Вывести из-под действия «антиотмывочных» норм предлагается юридических лиц, производящих или реализующих предметы религиозного назначения, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации.

Также предлагается внести изменения, предусматривающие освобождение религиозных организаций, а также юридических лиц, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации, от обязанности собирать, хранить и предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах.