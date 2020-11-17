Москва, , 10:22 — REGNUM В России IT-сектор окажется среди сфер, которые в наименьшей степени пострадают от кризиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Так он прокомментировал исследование сервиса Superjob, согласно которому более 50% работодателей не снижали выплаты сотрудникам из-за пандемии.

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«Полученные результаты сходятся с данными Росстата, согласно которым в России в 2020 году не наблюдалось снижения заработных плат наемных работников, — отметил Ляшок. — Многие компании, как и показано в исследовании, сокращали переменную часть выплат, которая обычно выплачивается работникам в конце года. Так что есть вероятность, что в декабре мы увидим существенное снижение заработных плат по сравнению с прошлым годом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что многие российские компании уже исчерпали свои резервы и сократили избыточный персонал.

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