Анкара, , 10:27 — REGNUM Лицензия на строительство третьего энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Аккую», которое должна осуществлять компания «Аккую Нуклеар» (входит в состав российской государственной корпорации Росатом), выдана министерством энергетики и природных ресурсов Турции. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба турецкого ведомства.

«Выдана лицензия на строительство третьего энергоблока АЭС «Аккую», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что первый реактор АЭС «Аккую» будет введен в эксплуатацию в 2023 году, в результате чего энергетика Турции получит новый источник электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября посол и постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи заявил, что Тегеран выступает против установления каких-либо границ для мирных ядерных программ.