Екатеринбург, , 10:30 — REGNUM Доходы бюджета Свердловской области за 2020 года сократились на 6,5%, заявил глава региона Евгений Куйвашев на заседании областного Законодательного собрания.

Всего бюджет не получит из-за пандемии COVID-19 около 30 млрд рублей, признал чиновник.

«Мы отчётливо понимаем, что главные пострадавшие от ограничительных мер — это малый и средний бизнес, сферы услуг и торговли», — сказал губернатор.

Тем не менее, в регионе растут налоговые отчисления от крупных предприятий, добавил Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области потратили более 14 млрд рублей на борьбу с COVID-19, включая средства федерального бюджета.

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