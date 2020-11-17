Москва, , 10:10 — REGNUM Многие российские компании уже исчерпали свои резервы и сократили избыточный персонал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября рассказала профессор Департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Марина Колосницына. Так она прокомментировала результаты исследования, проведенного сервисом по поиску работы Superjob, которое показало, что более 50% работодателей не снижали выплаты сотрудникам из-за пандемии.

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»Мы не видим выборку организаций, по которым проводился опрос, и не понимаем, как она формировалась. Не факт, что эта выборка репрезентативна даже для «белого» сектора экономики, — сказала экономист. — Скорее всего, опрашивали крупные компании; непонятно, опрашивали ли организации государственного сектора. Кроме того, по разным оценкам, от четверти до трети российских работников трудятся в неформальном секторе, а что там происходило, можно только догадываться. Так что я бы к точным цифрам относилась здесь с осторожностью».

Как предположила Колосницына, не исключено, что вторая волна будет для кого-то тяжелее первой, хотя часть компаний уже сократили избыточный персонал.

«У кого-то были еще резервы, вакансии, возможность отправить часть работников на пенсию. Сейчас эти резервы исчерпаны. И наоборот, платежеспособный спрос на товары и услуги в целом снизился и расти пока что вряд ли начнет», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Superjob, затраты на работников в первый период пандемии коронавируса остались прежними в половине российских компаний.

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