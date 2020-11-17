Ташкент, , 10:09 — REGNUM По итогам января — октября 2020 года банки Узбекистана продали физическим лицам $3,3 млрд, что в 2,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщили в Центральном банке республики.

За отчетный период жители Узбекистана продали банкам $3,7 млрд, что на 25% больше, чем годом ранее. Около 79% от общего объема иностранной валюты физические лица приобрели через валютно-обменные пункты.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2020 года жители Узбекистана купили иностранную валюту в размере $2 млрд, что втрое больше, чем в первой половине 2019 года.

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