Москва, , 10:08 — REGNUM Нефть вернулась к росту на торгах 16 ноября после трех дней снижения. Brent, которая в моменте достигала локальных максимумов в районе $44,65 за баррель, закрылась непосредственно под отметкой $44, тестируя этот уровень на утренней сессии 17 ноября, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Оживление спроса на фьючерсы обусловлено позитивным отношением инвесторов к риску на фоне новой волн оптимизма относительно вакцины, на этот раз от компании Moderna, которая сообщила о почти 95%-ной эффективности своей вакцины вслед за Pfizer.

По итогам заседания министерский комитет ОПЕК+ предложил рассмотреть отсрочку повышения добычи на 3−6 месяцев, сославшись на смещение рисков на рынке в сторону негатива из-за второй волны коронавируса.

При этом генсек ОПЕК подчеркнул, что производители должны реагировать на изменения в фундаментальных показателях рынка нефти, и теоретически это еще один намек на возможное изменение параметров соглашения. Финальное решение по данному вопросу участники альянса примут 30 ноября-1 декабря.

В краткосрочной перспективе у Brent есть шанс на продолжение роста на сочетании интереса к риску, итогах встречи ОПЕК+ и дальнейшего ослабления доллара.

Однако устойчивое ралли по-прежнему маловероятно, особенно учитывая нестабильность настроений мировых инвесторов», — считает эксперт.

Читайте также: Нефти ничего не мешает вернуться к уровню $45 — мнение