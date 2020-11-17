Бостон, США, , 10:05 — REGNUM Вклад России в развитие технологических компаний, основанных на развивающихся рынках с 2014 года, оказался мизерным. Согласно данным Boston Consulting Group (BCG), из свыше 10 тыс. таких компаний в мире на РФ приходится менее 3%. Об этом 17 ноября со ссылкой на отчёт консалтинговой группы сообщает газета «Коммерсантъ».

В документе отмечено, что темп прироста новых технологических компаний в России один из самых низких на рынках развивающихся стран. Так, в сотню ведущих технологических компаний развивающихся стран BCG включила всего шесть российских: интернет-холдинги «Яндекс» и Mail.ru Group, ретейлер Wildberries, разработчик мобильных игр Playrix, разработчик программного обеспечения 1С и Тинькофф-банк.

Помимо низких темпов появления IT-компаний в стране, их оценка обычно меньше, чем у зарубежных конкурентов. Эксперты отмечают, что на статистику также может влиять и то, что российские компании часто выбирают иностранную юрисдикцию, чтобы облегчить себе поиск клиентов при выходе на глобальные рынки.

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Основатель A. Partners Алексей Соловьев подчёркивает, что рынок фактически существует всего около десяти лет, а этого срока недостаточно для появления большого количества заметных компаний. Трёхпроцентный вклад российских IT-компаний в мировой рынок он назвал «хорошей цифрой».

Как сообщало ИА REGNUM, только в Москве налоговые поступления от IT-компаний за первые восемь месяцев 2020 года составили 94,8 млрд рублей. Это составляет 5,8% всех поступлений в столичный бюджет. Годом ранее доля была равна 5%.

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