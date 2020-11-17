Москва, , 10:04 — REGNUM Рубль, как и иные рисковые активы, в начале неделе находятся на подъёме. Он связан с объявлением о том, что вакцина от COVID-19 американской компании Moderna показала эффективность 94,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Это предполагает возможность преодоления в дальнейшем негативных для мировой экономики последствий пандемии, возврат к росту деловой активности и спроса на сырьё и валюты развивающихся рынков.

Кроме того, 16 ноября заседание экспертов технического комитета стран ОПЕК+ рекомендовало отсрочить на 3−6 месяцев запланированное с 2021 г. повышение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

17 ноября возможность такого решения рассмотрят министры мониторингового комитета ОПЕК+. На таких новостях баррель Brent подорожал, держась утром 17 ноября выше $44 за баррель.

Общий оптимизм рынка и повышение нефтяных цен привели к укреплению рубля в район 76, 20 руб./доллар.

В течение дня не запланированы важные для рынка события и выход статистики. Наиболее вероятный диапазон движения курса российской валюты: 75,70 — 76,90 руб./доллар», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль способен укрепиться к доллару до 75,50