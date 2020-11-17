Симферополь, , 09:39 — REGNUM Жителей Симферополя ожидают очередные ограничения на подачу водоснабжения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, с 17 ноября Симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма» будет тестировать новые графики подачи водоснабжения.

Причина введения новых графиков — критически низкий уровень воды в водохранилищах. Новые ограничения будут действовать «на период реализаций мероприятий по стабилизации водоснабжения».

В соответствии с новым графиком во вторник, среду, четверг воду будут подавать четыре часа в день — с 06:00 до 08:00 и с 18:00 до 20:00, в пятницу, субботу и воскресенье — два часа в день, с 18:00 до 22:00. Горячее водоснабжение в домах жителей столицы Крыма будет по-прежнему отсутствовать.

Также новые графики будут введены в прилегающих к Симферополю муниципалитетах. Окончательный график подачи воды будет определен в течение недели в процессе тестирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения на подачу водоснабжения в Симферополе и прилегающих селах начали вводить с августа, причиной стало резкое сокращение запасов пресной воды из-за засухи.

Добавим, что на решение проблемы водоснабжения Крыма и Севастополя правительством РФ выделено около 50 млрд рублей.

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