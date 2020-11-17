Стокгольм, , 09:43 — REGNUM За третий квартал 2020 года ВВП Швеции вырос всего лишь на 4,3%. Только две другие страны Евросоюза (ЕС) показали худшие темпы роста ВВП. Об этом сообщила газета Fria Tider.

Экономика стран-членов ЕС выросла на 11,6% по сравнению с предыдущим кварталом, но сократилась на 4,3% в годовом выражении.

Такой большой рост в квартальном отношении связан с тем, что по результатам второго квартала ВВП ЕС сократился на 11,4%.

В разбивке по странам Швеция находится в конце списка, так как ее экономика выросла всего на 4,3%. Хуже дела обстоят только в Финляндии и Литве, их показатели ВВП выросли на 2,6% и 3,7% соответственно.