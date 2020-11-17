Москва, , 09:17 — REGNUM В России в середине 2020 года темпы «здорового» роста кредитования физических лиц достигли максимума, говорится в материале международного рейтингового агентства S&P «Оценка отраслевых и страновых рисков банковского сектора: Российская Федерация».

«Темпы здорового роста розничного кредитования достигли максимального уровня, и, как следствие, кредитный цикл розничного кредитования в России завершился в середине 2020 года», — говорится в материале.

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По прогнозам S&P, совокупная доля проблемных кредитов в сегменте розничного кредитования в 2020—2021 годах может увеличиться примерно до 6%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в III квартале 2019 года средний уровень закредитованности составлял 30%, а средняя задолженность домохозяйства — 341 тыс. рублей.

Как считает экономист Денис Перепелица, по мере падения реальных доходов населения в России продолжит расти его задолженность перед банками.

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