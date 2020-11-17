Пермь, , 09:05 — REGNUM В Пермском крае губернатор Дмитрий Махонин подверг резкой критике работу по созданию рабочих мест в трех муниципальных образованиях: Большесосновском районе, Кизеловском и Гремячинском округах, сообщает издание «Коммерсантъ».

Махонин поручил и. о. главы краевой администрации Александру Смертину и главе министерства территориальной безопасности Александру Борисову разработать предложения по наказанию чиновников.

«Вызовите их ко мне, пускай расскажут, почему ни черта не делают», — потребовал губернатор. Также он задал вопрос, нужен ли такой глава Кизела, который «ни черта не делает», иронично заметив, что «Кизел же у нас процветает, с занятостью все хорошо там».

Напомним, в середине сентября на свете глав муниципальных образований министр минсоцразвитяи проинформировал о ситуации на рынке труда: в Прикамье числилось 63 тыс. безработных (5,2% от экономически активного населения). При этом в сентябре численность безработных по сравнению с августом снизилась более чем на 5 тыс. человек. Однако в 30 муниципалитетах Пермского края уровень безработицы превышал среднекраевой.

На обеспечение временной занятости из федерального бюджета регион получил 145,4 млн рублей. На создание дополнительных рабочих мест из бюджета края выделено 363, 9 млн рублей.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что вопрос создания дополнительных рабочих мест находится на особом контроле. «Бездействие территорий в этом вопросе недопустимо! О какой поддержке бизнеса мы можем говорить, если не получается выстроить конструктивный диалог на местах. Федерация дает беспрецедентный шанс по повышению занятости, а вы его игнорируете», — сказал тогда на заседании главы муниципалитетов губернатор.

Добавим, в августе 2020 года Владимир Путин обратил внимание Махонина на то, что вопрос безработицы требует личного участия главы региона. «Надо всё это внимательно проанализировать и поддержать людей, главным образом тех, кто остался без работы, создать перспективы для того, чтобы в Пермском крае увеличилось количество хороших, современных и хорошо оплачиваемых рабочих мест», — сказал президент.