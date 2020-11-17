Хабаровск, , 08:56 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв обсудил с представителями ООО «Амур Минералс» проект строительства горно-обогатительного комбината на месторождении Малмыжское, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Читайте также: На Чукотке не снизилась добыча золота, природного газа и каменного угля

Ранее были проведены поисковые и оценочные работы, выявившие крупное по запасам золото-меднопорфировое месторождение на территории Нанайского района.

Разработка Малмыжского месторождения предусматривает увеличение объёмов добычи золота в крае, а также возобновление добычи меди. Запасы предварительно оцениваются в 278 тонн и 5,2 млн тонн соответственно.

Комбинат рассчитан на переработку 80 млн тонн руды ежегодно, планируется создать более 2,5 тыс. новых рабочих мест.

«Амур Минералс» уже заключил соглашения с администрациями Нанайского и Амурского муниципальных районов, общественными организациями коренных малочисленных народов Севера, на оказание им финансовой поддержки.

Также на этапе согласования находится проект соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Хабаровского края и АО «Русская медная компания» (головной компанией ООО «Амур Минералс»). Предусматривается участие инвестора в разработке и реализации государственных программ края, связанных с поддержкой сферы образования, здравоохранения, спорта, науки, культуры и искусства, а также экологических проектов.

«У нас открыты двери тому бизнесу, который регистрируется на территории края. Соответственно, такие предприниматели платят здесь налоги и создают новые рабочие места. И ещё одно важное требование — социальная ответственность. Зарабатываешь здесь деньги — вкладывайся в школы, больницы, поддержку спорта», — сказал Михаил Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке с начала 2020 года добыли 13,8 тонн золота — на 4% больше, чем в 2019 году. Отмечается и рост показателей по добыче природного газа и каменного угля.