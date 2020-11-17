Омск, , 08:39 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков обнародовал свой рейтинг лучших и отстающих региональных министерств по освоению федеральных средств. Самыми эффективными министерствами, по версии Буркова, стали минкультуры, минтруда, минэкономики. В отстающих на сегодняшний день значатся минстрой и минэнергетики, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Текущую ситуацию с реализацией нацпроектов Бурков оценил в ходе аппаратного совещания 16 ноября.

Омская область участвует в 11 национальных проектах, реализуя 50 региональных проектов.

Губернатор отметил, что будет оценивать эффективность работы своих заместителей, министров и глав районов по способности обеспечить выполнение планов. Также важно иметь резерв из готовых проектов, на реализацию которых можно направить остающиеся неиспользованными средства или образовавшуюся экономию.

Губернатор указал на то, что в Омской области «единицы муниципальных образований» имеют проекты по программе «Чистая вода», при этом во всех районах более 60% населения не имеют качественной питьевой воды.

«Давайте соберёмся и нормально отработаем этот год — все свои обязательства выполним и, самое главное, будем понимать, куда мы движемся на следующий год», — обратился Бурков к главам районов и членам регионального правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, средний уровень реализации нацпроектов в Калужской области превысил 80%.

Читайте также: В Калужской области средний уровень реализации нацпроектов превысил 80%