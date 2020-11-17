Нью-Йорк, США, , 08:26 — REGNUM В 2021 году курс доллара может упасть на 20%. Такие прогнозы делают аналитики банка Citigroup, сообщает Bloomberg.

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По данным экспертов, обвал курса иностранной валюты возможен в случае распространения вакцин от коронавирусной инфекции, что оживит международную торговлю и будет способствовать восстановлению мировой экономики.

«Распространение вакцины, как мы полагаем, отметит все признаки нашего медвежьего рынка, позволяя доллару следовать по пути, аналогичному тому, который наблюдался с начала до середины 2000-х», — отметили в отчёте стратеги Citigroup, в частности Кэлвин Цзе.

Тогда, в 2001 году, вступление Китая во Всемирную торговую организацию «подстегнуло волну глобализации, повысив объёмы мировой торговли, оставив позади закрытую экономику США». После этого доллар продолжал падение в течение нескольких лет.

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Аналитики утверждают, что, кроме распространения вакцины от COVID-19, негативно на курс доллара может повлиять и осторожная политика Федеральной резервной службы (ФРС). Аналитики считают, что с нормализацией обстановки в мире инвесторы будут уходить из США на другие рынки.

Отмечается, что на фоне новостей об эффективности вакцины от коронавируса компании Moderna, индекс доллара Bloomberg, который упал примерно на 11% с мартовского пика, снова оказался под дополнительным давлением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдалл заявил, что в течение 2021 года курс доллара может снизиться по отношению к евро на 36%.

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