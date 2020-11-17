Санкт-Петербург, , 08:23 — REGNUM Центр судостроения из Санкт-Петербурга потребовал взыскать с судостроительного завода «Пелла» из Ленинградской области почти 77 млн рублей. Иск арбитражем Санкт-Петербурга и Ленинградской области пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление было подано АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» 16 ноября 2020 года. Сумма претензии к АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» составляет 76 823 988,25 рубля. Истец позиционируется ведущим проектно-технологический центром в сфере судостроения и ведёт историю с 1939 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2020 года многомиллионный иск к «Пелле» подала также компания «Морсвязьавтоматика», потребовавшая выплаты свыше 63,64 млн рублей, в которую входит и неустойка. Дело начнут рассматривать 4 февраля 2021 года.