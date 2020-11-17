Иркутск, , 08:21 — REGNUM Почтовые отделения Иркутской области начнут работать с технологиями Big Data. Как сообщает пресс-служба регионального министерства жилищной политики, энергетики и транспорта, это сделано для оптимизации распределения нагрузки на почтовую логистическую инфраструктуру и сокращения сроков доставки.

В целях оперативной обработки почты в Приангарье будут задействованы более 20 дополнительных сотрудников. Также планируется и увеличить количество рейсов по маршруту Иркутск — Братск.

По словам директора УФПС Иркутской области Юрия Бойко, до конца года прогнозируется поступление около 1 млн посылок из-за границы. В то же время за девять месяцев 2020 года сортировочный центр Иркутска уже обработал около 3,3 млн международных почтовых отправлений.