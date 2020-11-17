Нур-Султан, , 08:17 — REGNUM Введение маркировки товаров в Казахстане позволит вывести из тени 337 млрд тенге ($785) и увеличить доход бюджета на 58 млрд тенге ($135,2 млн). Об этом 17 ноября заявил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов на заседании правительства.

По его словам, маркировку планируется внедрить в товарных группах шести отраслей. Объем теневого рынка в этих отраслях составляет 63%, отметил министр. Он считает, что введение маркировки позволит существенно сократить теневую составляющую.

Султанов привел в пример Турцию, где собираемость налогов от продажи алкогольных и безалкогольных напитков выросла на 142%. В Бразилии рост составил 20%. Кроме того, маркировка позволяет ускорить отзыв товаров, что особенно важно в фармацевтике.

Напомним, в 2019 году Казахстан ратифицировал соглашение ЕАЭС о маркировке товаров средствами идентификации на территории Союза.

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