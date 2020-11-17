Вашингтон, , 07:35 — REGNUM Предварительные данные по вакцине от коронавируса внушают оптимизм американским рынкам. Об этом заявил директор по инвестидеям «БКС Мир инвестиций» Константин Черепанов.

«Первые данные по вакцине, появившиеся на прошлой неделе, внушают оптимизм. Компании Pfizer и BioNTech предварительно сообщили о 90% эффективности вакцины от COVID-19 на основании промежуточных результатов исследования. При этом сами компании ориентировались на 60−70% эффективность. Финальные результаты планируется опубликовать на этой неделе. Ожидается, что до конца года вакцина от Pfizer и BioNTech может быть одобрена в экспресс-режиме. Напомним, ранее регулятор заявлял, что планирует одобрить вакцину, если её эффективность будет выше 50%. Также компания Moderna направила предварительные данные для анализа в специальную комиссию. На этом фоне рост акций компаний Value опередил быстрорастущие компании (Growth) в индексе S&P», — сказал Черепанов.

Несмотря на это, отмечает он, успехи предварительных результатов по вакцине принесли рынкам и негативную новость: «Законодатели в США заявили, что данные по вакцинам и их соответствующее одобрение могут служить поводом для уменьшения объёма новых стимулов, что было негативно воспринято рынком. Также администрация Дональда Трампа вышла из переговоров по новому пакету стимулирующих мер, предоставив этот вопрос на откуп двум палатам. Таким образом, заключение соглашения по новому пакету помощи, скорее всего, откладывается до начала 2021 года, когда Джо Байден вступит в должность».

В то же время, как подчеркнул Черепанов, ситуация с распространением коронавируса продолжает ухудшаться в США и стабилизировалась в Европе: «Количество новых случаев в США выросло до 150 тысяч в день, что в два раза больше предыдущего пика в июле. Резкий рост количества новых случаев, как ни странно, может помочь лучше оценить эффективность новых вакцин. Количество госпитализированных превысило пики апреля и июля в 60 тысяч человек достигнув 67 тысяч человек. При этом показатель запаса мощностей по госпитализации и ИВЛ в целом составляет около 3 и 1,5. Смертность пока составляет 1,5 тысячи в день и не превысила пик апреля в 2,5 тысячи человек. В Европе после ввода частичных локдаунов ситуация с новыми заражениями начала стабилизироваться, а смертность пока не превысила пики апреля».

Специалист отмечает, что в отсутствие нового локдауна в США рынок труда продолжает восстанавливаться: «Недельные первичные заявки за пособиями по безработице уменьшились на 48 тысяч человек до 709 тысяч человек. Количество повторных заявок за пособиями по безработице уменьшилось на 0,2 млн до 11 млн человек — с учётом общей и дополнительной программы. Темпы снижения общего уровня безработицы начали сильно замедляться, по всей видимости, до возобновления туристической активности дальнейшее его снижение может быть под вопросом. Бенефициары пандемии не сдали позиции в III квартале 2020 года, но выборочно ухудшили прогноз (Twillio). В свою очередь жертвы пандемии улучшают свои результаты: так, Expedia уменьшила падение выручки с 83% до 58%».

Черепанов также напомнил, что доходность десятилетних трежерис выросла на 8 б.п. до 0,90% на фоне получения первых позитивных данных по эффективности вакцины. На этой неделе чистое привлечение госдолга уменьшилось с 70 млрд долларов до 40 млрд долларов и не оказало значительного влияния на рынки. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB осталась без изменений в ожидании прояснения ситуации с вакциной, ростом новых случаев и стимулами».

Эксперт уверен, что государство Замбия стало первой жертвой пандемии на рынке суверенного долга: «Государство не смогло в течение 30-дневного грейс-периода выплатить купон (43 млн долларов) по облигациям на 1 млрд долларов с погашением в 2024 году, что приравнивается к дефолту. В октябре государство объявило мораторий на выплату долгов внешним кредиторам из-за пандемии. По итогам 2019 года соотношение долг/ВВП составило 86%, причём большая часть долга представлена в иностранной валюте, а дефицит бюджета составил 9% от ВВП. Объём ВВП составил 23 млрд долларов в 2019 году.

Черепанов также заявил, что эксперты продолжат следить за данными по эффективности вакцины от прочих производителей, а также за статистикой по безработице: «Ожидаем продолжения улучшения ситуации на рынке труда, но более медленными темпами из-за COVID-19. Данные об эффективности вакцины и, возможное, первое одобрение может оказаться в центре внимания на следующей неделе и способствовать слому предпочтений рынка. Из статистики будут опубликованы данные по запасам нефти и индексы потребительских цен в США. За III квартал 2020 года отчитается один из самых пострадавших секторов по продаже одежды. Особое внимание будет приковано к Macy’s, Nordstrom, Kohl’s и L Brands. Ожидается, что последняя будет чувствовать себя лучше всех остальных, сумев улучшить показатели г/г».