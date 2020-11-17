Посёлок городского типа Забайкальск, Забайкальский край, , 07:18 — REGNUM Несмотря на то, что на российско-китайской границе, в пункте пропуска «Забайкальск», сейчас нет скопления грузовых транспортных средств, в условиях ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, «зелёный свет» водителям приходится ждать больше суток. Такой вывод можно сделать из официального сообщения пресс-службы правительства Забайкалья опубликованного сегодня, 17 ноября.

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Как пояснил заместитель председателя правительства региона Михаил Чуркин, это связано с тем, что китайская сторона определила одну точку погрузки и разгрузки, в которых машины сопровождаются:

«На ночь эти машины нельзя оставлять на территории Китая, и в тот же день они должны выйти. Соответственно при таком количестве случаев коронавирусной инфекции единственный способ обеспечить безопасность — это ограничить точки погрузки и разгрузки. Сейчас мы находимся в этом режиме».

В Забайкальске сейчас находится не более 30 машин. По оценке Михаила Чуркина, это соответствует пропускной способности пункта пропуска.

Вместе с тем китайская сторона сообщила об обнаружении 17 случаев коронавирусной инфекции за неделю. В основном это не забайкальские водители, а транзитный поток, который идет через пункт пропуска «Забайкальск».

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблемы с пропуском российских грузовиков в Китай через МАПП «Забайкальск» возникли в начале апреля 2020 года из-за эпидемии коронавируса. Тогда на пункте пропуска скопилось более 200 машин. И по сей день пропускают только машины, которые везут медицинский груз и гуманитарную помощь, а также овощи. Срок изменения правил пока не определён.

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