Пекин, , 07:43 — REGNUM Китайский телекоммуникационный гигант Huawei объявил о продаже части своего производства смартфонов, осуществляемого под брендом Honor. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба Huawei.

В пресс-релизе компании отмечается, что Huawei «решила продать все активы компании Honor компании Shenzhen Zhixin New Information Technology» в связи с тем, что Huawei испытывает «постоянную недоступность технических компонентов», необходимых для стабильного производства смартфонов.

В пресс-релизе также подчёркивается, что после того, как сделка будет завершена, Huawei «не будет владеть акциями или участвовать в управлении и принятии решений в новой компании Honor».

Напомним, министерство торговли США запретило американским компаниям свободные поставки Huawei в 2019 году. В мае 2020 года эти санкции были расширены также на иностранные компании, использующие в производстве американское программное или аппаратное обеспечение.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания Qualcomm получила лицензию от правительства США на поставки китайской компании Huawei чипов, не связанных с технологиями 5G.

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