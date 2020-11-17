17 ноября 2020 | Время чтения 8 мин

Анастасия Степанова, , 06:51 — REGNUM Грибной бизнес в России получил преференции на федеральном уровне — налог на прибыль для него с января 2021 года будет обнулён, а бизнесмены получат доступ к льготным инвестиционным кредитам и прочим мерам господдержки. ИА REGNUM попыталось разобраться, кого затронет нововведение правительства Михаила Мишустина и при чём тут Александр Удодов, которого в СМИ называли мужем родной сестры премьер-министра.

Шампиньоны. Предприятие «Грибная радуга» Adm.rkursk.ru

Грибная инициатива

16 ноября 2020 года Минсельхоз России сообщил, что правительством РФ в перечень сельскохозяйственной продукции внесены и грибы (постановление от 11 ноября 2020 года за номером 1810), а точнее в раздел «Овощные культуры открытого и закрытого грунта» — грибы и трюфели, а в подраздел «Продукция семеноводства овощных культур» — мицелий грибов.

По данным министерства, включение грибов в перечень поможет в том числе получить доступ к государственной поддержке. Например, к льготным инвестиционным кредитам на строительство комплексов. Также не следует забывать, что такие сельхозпроизводители вправе применять ставку налога на прибыль в размере 0%. Эта ставка действует по доходу от деятельности, связанной с реализацией как произведённой сельскохозяйственной продукции, так и с реализацией произведённой и переработанной продукции. Доходы от иных видов деятельности облагаются также по более низкой ставке — 20%.

В сообщении Минсельхоза РФ уточнялось, что нововведения помогут производителям грибов снизить производственную себестоимость и повысить рентабельность.

Курская область не зря попала в список лидеров. Именно там базируется ООО «Грибная радуга» — крупное предприятие по производству грибов и трюфелей, которое на 70% принадлежит Александру Удодову, чьи данные совпадают с данными предпринимателя, которого в СМИ называли мужем родной сестры главы российского правительства Михаила Мишустина. По данным газеты «Коммерсантъ» на конец сентября 2020 года, Удодов — бывший муж Мишустиной-Стениной.

О грибных активах бизнесмена Удодова

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Грибная радуга» учреждено в феврале 2015 года. Его уставный капитал — 76 млн рублей. В компании на начало 2020 года работало более 850 человек. Директор актива с февраля 2020 года — Александр Колубаев. Владельцы с 2016 года — Александр Удодов и Олег Логвинов (владеет также 100% доли в курском ООО «Эко-ферма», которое занимается выращиванием зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур). В ЕГРЮЛ фигурируют также 11 обременений долей в «Грибной радуге» в виде их залога по кредитам, выданным «Альфа-банком» в 2017—2019 годы.

По данным с сайта администрации Курской области, в 2017 году губернатор Александр Михайлов подписал ряд инвестиционных соглашений, которыми были предоставлены режимы «наибольшего благоприятствования» ряду компаний, в том числе и «Грибной радуге». Этот режим дал льготы по налогу на имущество организаций в течение трёх лет, то есть до конца 2020 года.

В 2017 году ООО реализовывало проект по созданию агропромышленного комплекса по производству культивируемых шампиньонов на собственном компосте. Заявлялось, что, как только фирма выйдет на полную мощность в 4 тыс. тонн в год, то сможет занять 6,7% рынка РФ. Стоимость проекта оценили в 1,25 млрд рублей.

За эти годы «Грибная радуга» неоднократно мелькала в сообщениях на официальном сайте областной администрации. Например, в октябре 2017 года отмечалось, что «доказать, что грибное производство нуждается в государственной поддержке наравне с другими сельхозпредприятиями «Грибной радуге» помогают администрация Курской области и Министерство сельского хозяйства».

Владельцы и руководство компании до сих пор вхоже во властные коридоры. К примеру, в мае 2020 года оно приняло участие в рабочей встречи с замгубернатора Курской области Сергеем Стародубцевым. Логвинов тогда заявил, что на фоне пандемии пришлось сократить объем производства на 33%, и тут же поделился планами — развиваться в направлении перерабатывающего производства.

Уже в июле 2020 года в официальном пресс-релизе Курской администрации заявлялось, что «каждый третий произведённый в стране гриб будет курским», и давался развёрнутый материал о предприятии, а также сообщалось, что «Грибная радуга» планирует расширение производственных площадей и готовит запуск четвёртой очереди комплекса.

В сообщении отмечалось, что запуск мощностей позволит занять более 30% доли российского рынка в сегменте. Сообщали и о планах на пятую очередь, уточнив, правда, что реализовать проект смогут «при предоставлении мер государственной поддержки».

Поддержка не заставила себя ждать.

Из биографии бизнесмена

На портале, который позиционируется как персональный сайт Александра Удодова, отмечается, что он родился в Дагестане. Образование получил в Киеве по специальности «правоведение».

В разные годы Удодов работал в авиакомпании «Тэсис», занимавшейся перевозкой грузов из Китая, Турции и иных стран, компании «Смарттрейд» (контейнерные перевозки), в 1997—2001 годы возглавлял московское представительство латвийской транспортно-логистической группы J&P Corporation LTD. Также он указан как акционер немецкой логистической компании VG Cargo (обработка грузов в аэропорту Франкфурт-Хан, одна из крупнейших в Европе).

Помимо этого, в бизнес-багаже предпринимателя, которого СМИ связывают с семьёй Михаила Мишустина — инвестирование в торгово-офисные комплексы Москвы, работающие в люксовом сегменте, руководящие посты в газовой компании Итера Груп.

По данным ЕГРЮЛ, Александру Удодову принадлежат или принадлежали доли в более 20 компаниях Подмосковья, Москвы, Курской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Алтайского краев. Часть активов на сегодня ликвидирована.

Увлечение у Удодова и Мишустина общее — хоккей. В сети можно встретить фотографии, где они фигурируют на общих кадрах. Мишустин, к примеру, входит в состав правления Федерации хоккея России, а Удодов был соучредителем московской областной общественной организации «Хоккейный клуб «Спортима». Среди соучредителей последнего была и Наталия Владимировна Стенина, чьи данные схожи с данными родной сестры Михаила Владимировича Мишустина.

К слову, у Удодова со Стениной есть ещё три точки пересечения. Они оба были соучредителями фонда содействия восстановлению храма Спаса нерукотворного образа и сообща владеют долями в двух действующих компания. Первая — это ООО «Гарантия», созданное в октябре 2006 года в Москве для работы в сфере недвижимости. Вторая — ООО «Николия», учрежденное для ресторанного бизнеса в ноябре 2014 года. В обеих фирмах третий совладелец — Аркадий Новиков.

Прочие активы «грибного бизнесмена»

Также среди примечательных активов Александра Удодова — ООО «Термы» в Краснодарском крае, которое работает с августа 2015 года как бальнеологический центр. На сайте «Термы» указано, что санаторий «Солнечный» был построен в 1987 году и в нём проходили лечение работники химической промышленности Советского Союза. С 2016 года «источник минеральных вод получил «второе дыхание» за счёт российских инвесторов. В состав центра входят здание санатория-профилактория, VIP-бальнеологический корпус и бассейн экономического класса.

Удодов владеет в ООО «Термы» долей в 33,3%. Остальные доли принадлежат Александру Куксу (президенту краснодарского союза пчеловодов) и Андрею Астахову (совладелец правовой компании в Подмосковье и агентства недвижимости в Санкт-Петербурге).

Также у Удодова есть доли в фирмах, работающих в сфере недвижимости, гостиничном бизнесе, в области архитектуры, инженерных изысканий. Занимается он и капиталовложениями.