Гуанчжоу, Китай, , 06:22 — REGNUM Береговая охрана провинции Гуандун на юге Китая изъяла несколько крупных партий контрабандных сигарет на общую сумму 70 млн юаней (около $10,6 млн), сообщает 16 ноября агентство Синьхуа.

Отделение береговой охраны провинции Гуандун по города Чжанцзян задержала 6 ноября судно в водах близ Хайнаньского пролива, получив ранее наводку о том, что данным судном будет осуществляться нелегальная транспортировка сигарет 26 крупных китайских и иностранных брендов.

Это самый крупный случай контрабанды сигарет, раскрытый Береговой охраной Гуандуна с точки зрения общей рыночной стоимости товаров, добавили правоохранители.

Береговая охрана провинции Гуандун пообещала усилить патрулирование ключевых вод и связанные с этим расследования, дабы пресечь морскую контрабанду и обеспечить безопасность и стабильность вод, находящихся под ее юрисдикцией.