Гонконг, Китай, , 06:04 — REGNUM Торги на Гонконгской фондовой бирже 17 ноября открылись продолжением роста котировок. По данным площадки, индекс Hang Seng поднялся на 133 пункта (0,5%), до значения 26 515.

Отмечается, что больше всего подросли акции компаний сырьевого и финансового секторов, автопроизводителей и авиаперевозчиков.

В частности, акции ведущего гонконгского авиаперевозчика Cathay Pacific подорожали на 6,54%, а китайского автоконцерна Geely Automobile — на 5,3%.

Напомним, основные индексы фондового рынка США к закрытию торгов 16 ноября показали уверенный рост, отражая оптимистический настрой участников рынка на фоне данных об эффективности долгожданной американской вакцины против коронавируса от компании Moderna.

Как сообщало ИА REGNUM, торги на крупнейшей в азиатском регионе Токийской фондовой бирже (ТФБ) после открытия во вторник, 17 ноября, продемонстрировали рост на фоне положительной динамики американских биржевых индексов.

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