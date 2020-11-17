Брюссель, , 05:52 — REGNUM Венгрия и Польша наложили запрет на принятие нового проекта бюджета ЕС на 2021−2027 годы, в котором был прописан принцип верховенства права, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на свои источники.

Венгерские и польские власти пошли на такой шаг, поскольку у них есть разногласия с Брюсселем по оценке этих норм.

Указанный проект был предложен по результатным июльского саммита стран Евросоюза. Размер бюджета равнялся €1074,3 млрд, а внебюджетного фонда — €750 млрд, которые планировалось потратить на поддержку экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября лидер польской оппозиционный партии «Гражданская платформа» депутат Сейма Борис Будка заявил, что блокирование Польшей нового проекта бюджета ЕС станет первым шагом к выходу страны из объединения.

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