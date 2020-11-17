Харбин, Китай, , 05:42 — REGNUM Провинция Хэйлунцзян на северо-востоке Китая на 9,2% нарастила объем торговли с Японией за первые три квартала года относительно аналогичного периода годом ранее, сообщает 16 ноября агентство Синьхуа.

По данным таможни Харбина, столицы региона, общий объем торговли региона с Японией достиг 2,1 млрд юаней (около $319 млн), из которых на импорт пришлось 1,29 млрд юаней, что, в свою очередь на 30,7% больше в годовом исчислении.

Общий объем внешней торговли Хэйлунцзяна за указанный период достиг 118,23 млрд юаней, что на 15% меньше в годовом исчислении. Суммарный объем экспорта достиг 26,9млрд юаней, увеличившись на 6,6%.

Китай и Япония являются участниками соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве, подписанном 15 ноября. Соглашение запустило самый крупный в мире блок свободной торговли.