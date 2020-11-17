Токио, , 04:27 — REGNUM Торги на крупнейшей в азиатском регионе Токийской фондовой бирже (ТФБ) после открытия во вторник, 17 ноября, продемонстрировали рост на фоне положительной динамики американских биржевых индексов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 03:15 мск индекс Nikkei поднялся до уровня в 26 007,04 пункта. Таким образом, совокупный индекс акций 225 ведущих японских компаний впервые с июня 1991 года преодолел уровень в 26 тысяч пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США к закрытию торгов 16 ноября показали уверенный рост, отражая оптимистический настрой участников рынка на фоне данных об эффективности долгожданной американской вакцины против коронавируса от компании Moderna.

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