Москва, , 03:17 — REGNUM Арбитраж Москвы 8 декабря 2020 года начнёт рассматривать банкротный иск к артели «Ново-симоновская», которая работает в сфере производства изделий народных художественных промыслов более 18 лет, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск от Алексея Буланова поступил ещё в конце октября 2020 года. Через неделю и артель обратилась с заявлением о признании себя несостоятельной (банкротом). Дело будет рассматривать судья Чернухин.

В августе 2020 года суд уже принимал решение о прекращении производства по другому аналогичному иску, поданному Булановым к артели. По нему в сентябре 2019 года в отношении «Ново-симоновской» было введено наблюдение, но процедура завершена из-за отсутствия средств на финансирование банкротства. Перед этим, в марте 2019 года, арбитраж удовлетворил иск о взыскании с должника в пользу предпринимателя Буланова задолженности по договору субаренды помещения в размере 340 тыс. рублей.

Претензии к артели были в 2017 году и у православного прихода, который год спустя взыскал с неё более 3,8 млн рублей неосновательного обогащения по договору подряда на реконструкцию колокольни Храма Святых апостолов Петра и Павла в Туле.

По данным ЕГРЮЛ, артель создана в Москве в июне 2002 года. Её учредители — Михаил, Вячеслав Дранниковы, Александр, Алексей и Ольга Полковниковы.