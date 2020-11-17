Пекин, , 03:14 — REGNUM Один из китайских крупнейших онлайн розничных дискаунтеров Vipshop Holdings Ltd. отчитался о росте чистой выручки на уровне 18,2% в годовом исчислении за третий квартал 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

Таким образом, компания поддерживает позитивный рост выручки 32 месяца подряд. Компания заработала 23,2 млрд юаней (около $3,5 млрд) за третий квартал, при этом чистый доход акционеров по системе Non-GAAP вырос на 15.2% в годовом исчислении до 1,4 млрд юаней.

У Vipshop также наблюдался рост числа активных клиентов на 36% в годовом исчислении до 43,4 млн в течение квартала, в то время как общий объем заказов достиг 172,8 млн, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Положительные тенденции в привлечении и удержании клиентов компании продолжат стимулировать рост и прибыльность в будущем, заяил председатель правления и генеральный директор Vipshop Эрик Шен, добавив, что компания продолжит предлагать превосходный клиентский опыт и более глубокие скидки в попытке увеличить свою долю на китайском рынке дисконтной розничной торговли.

Интернет-ритейлер ожидает, что его чистая выручка составит от 33,7 до 35,2 млрд юаней в четвертом квартале текущего года, что соответствует темпам роста примерно на уровне 15−20% в годовом исчислении.