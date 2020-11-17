Куньмин, Китай, , 03:08 — REGNUM Строительство проекта производства кристаллического кремния высокой чистоты стоимостью 4 млрд юаней ($604 млн) началось в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Проект компании Yunnan Tongwei High-Purity Crystalline Silicon Co., Ltd. расположен в промешенном и торговом парке города Баошань. Площадь проекта составит более 46 га на первом этапе. Фабрика должна быть запущена в работу уже в 2021 году при годовом объеме производства порядка 40 тыс. тонн кристаллического кремния.

Кристаллический кремний высокой чистоты в основном используется при производстве солнечных батарей и полупроводников. Провинция Юньнань богата гидроэнергетическими ресурсами, что является крайне важным при производстве кристаллического кремния высокой чистоты.

По словам председателя компании Лю Ханьюаня, проект поможет трансформировать гидроэнергетические ресурсы региона в преимущество для развития зеленой промышленности.