Шэньян, Китай, , 03:02 — REGNUM Соглашений на 380,5 млрд юаней (около $44,19 млрд), как ожидается, должно быть подписано в рамках инвестиционной ярмарки в Шэньяэне, столице провинции Ляонин, сообщает агентство Синьхуа.

По словам организатором ярмарки, 137 соглашений должно быть подписано в рамках пятидневной Ляонинской международной ярмарки инвестиций и торговли, которая стартовала 13 ноября и затрагивает различные сферы, включая производство оборудования, информационные технологии и обработка продукции.

Серия мероприятий, посвященных экономическому и торговому сотрудничеству с Японией и Южной Кореей запланировано в рамках ярмарки. Северо-восточный Китай является одной из крупнейших автомобильных баз страны.

На церемонии открытия выставки президент и генеральный директор BMW Group Region China Йохен Голлер заявил, что компания, как ожидается, еще больше увеличит свое присутствие в Китае.