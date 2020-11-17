Нью-Йорк, США, , 02:02 — REGNUM Курс американского доллара в 2021 году может упасть на 20% из-за широкого распространения вакцины от коронавируса и оживления мировой торговли в связи с этим. Такой прогноз сделали финансисты Citigroup, сообщает 16 ноября агентство Bloomberg.

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По мнению экспертов, массовый выпуск вакцины приведёт к экономическому всплеску, а значит вернёт в оборот триллионы долларов, что скажется на его цене. Кроме того, обвалу будет способствовать мягкая монетарная политика Федеральной резервной системы США.

Если прогноз Citigroup сбудется, то падение станет рекордным с 1985 года, когда индекс DXY, отлеживающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, за год упал на 18,5%.

«Сегодня доллар может повторить путь, который он прошел с начала до середины 2000-х годов», — отметили финансисты.

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