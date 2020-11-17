Тегеран, , 08:37 — REGNUM 16 ноября генеральный консул Исламской Республики Иран в Сулеймании Мехди Шуштари заявил, что Иран и Ирак стремятся достичь объема торговли в размере 20 миллиардов долларов в течение последующих двух лет. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В интервью иракским СМИ Шуштари заявил, что президенты Ирана и Ирака договорились достичь 20 миллиардов долларов торгового обмена между двумя странами.

Что касается экономических связей между Ираном и Иракским Курдистаном во время пандемии COVID-19, он отметил, что торговый обмен продолжается в соответствии со всеми медицинскими протоколами на границах.

Генеральный консул также указал на 600 км границ, которые Иран разделяет с иракскими провинциями Сулеймания и Халабджа, отметив, что два официальных пограничных пункта Парвизхан и Башмах очень важны в торговле между двумя странами.