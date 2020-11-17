Тегеран, , 08:40 — REGNUM 15 ноября президент Ирана Хасан Рухани заявил, что законопроект о бюджете на следующий год направлен на то, чтобы полностью ликвидировать прямую зависимость страны от нефтяных доходов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Об этом президент заявил, выступая на 181-м заседании правительственного координационного экономического штаба.

Рухани отметил, что основными целями законопроекта о бюджете страны на следующий год являются сокращение расходов и увеличение доходов, снижение роли правительства в экономике, содействие электронному управлению, сокращение зависимости от нефтяных доходов, создание условий для роста производства и реализация общих принципов экономики сопротивления.

Он также сообщил, что бюджетный законопроект будет ориентирован на долгосрочный рост за счет большего внимания к ненефтяному экспорту, активной борьбы с COVID-19 и снижения негативного воздействия пандемии на экономику страны, облегчения деловой активности и обращения особого внимания средствам к существованию людей с приоритетом основных сырьевых товаров.

Президент также подчеркнул необходимость снижения тарифов в двусторонних соглашениях для развития торговых отношений с соседними странами, а также государствами-членами ЕАЭС.