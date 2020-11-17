Тегеран, , 08:52 — REGNUM Иранская торговля с Пакистаном сократилась из-за контрабанды и санкций США, поэтому две соседние страны решили рассмотреть различные методы торговли, в том числе бартерную систему обмена. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 ноября.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и сопровождающая его политическая и экономическая делегация посетили Исламабад и встретились с высокопоставленными должностными лицами Пакистана, включая премьер-министра Имрана Хана, министра иностранных дел Шаха Махмуда Куреши и командующего армией генерала Камара Джаведа Баджву.

Однако уровень торговли с Исламабадом не является удовлетворительным для Ирана. Иран занял 30-е место по экспорту в Пакистан в 2018 году и обеспечил лишь 0,6% потребностей густонаселенной соседней страны. Эта цифра ничтожна для страны, имеющей 900 км сухопутной границы с Ираном.

Поэтому 11-ю поездку Зарифа в Исламабад следует рассматривать как одну из тем для обсуждения экономических отношений. Агентство Business Recorder заявило: «Пакистан и Иран обсуждали различные пути и средства расширения двусторонней торговли через бартерный механизм из-за отсутствия банковских каналов».