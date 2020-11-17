Тегеран, , 09:00 — REGNUM 14 ноября пресс-секретарь таможенной администрации Ирана объявил, что иранская торговля с ЕС составила 8,8 миллиарда долларов за последние семь месяцев с начала иранского года (с 20 марта 2020 года). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Объем торгового обмена с Европейским Союзом составил в указанный период 15,9 млн. тонн», —отметил Рухолла Латифи. По его словам, стоимость экспорта Ирана за последние семь месяцев составила 2,06 миллиарда долларов.

«Турция, Россия, Германия и Италия были основными направлениями экспорта иранской продукции», — сказал чиновник. Далее он назвал Турцию и Шотландию в качестве экспортных направлений, которые импортировали наибольший и наименьший объем продукции из Ирана соответственно.

Напомним, что Соединенные Штаты ввели санкции против Ирана, которые, по словам американских официальных лиц, находятся на максимально высоком уровне с ноября 2018 года. В связи с этим многие мировые государства не осуществляют сотрудничество с Ираном в торговой сфере.