Тегеран, , 09:04 — REGNUM Иран назван второй инновационной экономикой Центральной и Южной Азии в недавнем докладе, опубликованном Всемирным экономическим форумом, по словам заместителя главы информационно-технического центра страны Бехзада Ахмади. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 14 ноября.

Ахмади отметил, что доклад был выпущен на основе глобального индекса инноваций 2020 года Всемирной организацией интеллектуальной собственности.

«В докладе представлены три ведущие инновационные экономики в каждом регионе, при этом Иран находится на второй строчке после Индии в Центральной и Южной Азии», — сообщил чиновник.

«Те, кто активно работает в области информационно-коммуникационных технологий, частного онлайн-бизнеса и стартапов, а также университеты, внесли свой вклад в завоевание второго престижного места Ираном», — сказал он.

Ахмади подчеркнул, что Швейцария, Швеция, Соединенные Штаты, Великобритания, Нидерланды, Дания, Финляндия, Сингапур, Германия и Южная Корея входят в топ-10 мировых инновационных экономик соответственно.