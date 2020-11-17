Нью-Йорк, США, , 01:32 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США к закрытию торгов 16 ноября показали уверенный рост, отражая оптимистический настрой участников рынка на фоне данных об эффективности долгожданной американской вакцины против коронавируса от компании Moderna.

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Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones, который на старте торгов прибавил 1,18%, вырос на 390,35 пункта (1,32%), до уровня 29 870,16 пункта. S&P 500, стартовавший с роста 0,82%, прибавил в итоге 33,55 пункта (0,94%), до уровня 3618,70 пункта. Nasdaq, который начал день прибавкой 0,52%, к его завершению поднялся на 94,84 пункта (0,80%), до уровня 11 924,13 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, индекс Dow Jones фондового рынка США с начала торгов вырос более чем на один процент и приблизился к 30 000 пунктов.

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